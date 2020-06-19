Среди реальных главарей украинского национализма нет ни одного украинца – эксперт

19.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Изначально украинские националисты и бандеровцы были представителями маргинального течения с окраин, но как только они начали диктовать свою волю всей стране, на Украине случилась катастрофа.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналист и политолог Владимир Цхведиани, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине ничего хорошего не происходит, я вам скажу, что к нынешней катастрофе Украина шла не один день и не один год. Начнём с того, что сами националистические идеи, бандеровщина – это достаточно маргинальное течение, то есть, оно было локализовано на западной Украине, и на это никто не обращал внимания.

Ставили памятники Бандере, славили. Большинство населения на это даже не обращало внимания. То есть, националисты считались маргиналами, на выборах они не могли преодолеть проходной барьер, они даже не попадали в Верховную раду», – отметил он.

Более того, эксперт подчеркнул, что воспитанные искусственно украинские националисты возглавляются людьми, которые не имеют ничего общего не только с их идеологией, но даже не являются украинцами.

«В России некоторые, скажем так, увязывают украинский национализм с чисто этническими украинцами, что это должен быть какой-то выходец с западной Украины. Это немного не так, я вам скажу такую вещь, сейчас все националисты Украины под крылом официально главы МВД Арсена Авакова, который не имеет никакого отношения, ни к украинским националистам, ни к украинскому народу, ни к Украине по своему происхождению, он даже не говорит на украинском языке.

Большинство лидеров украинских националистов, тоже русскоязычные, это выходцы с городов восточной и центральной Украины, но этих отморозков сделали боевой группой, потому что, как известно, хорошо организованное меньшинство может навязать свою волю неорганизованному большинству.

Большинство украинского народа, конечно же, не разделяет идею национализма, даже после сегодняшнего оболванивания. Есть сторонники Степана Бандеры, только разве что на западной Украине, но в них были влиты деньги, они были раскручены, была использована недальновидность того же Януковича и «Партии регионов».

Сейчас вся эта нацистская шобла находится под государственным кураторством, и под тем же Аваковым. Президенты меняются, был Пётр Порошенко, сейчас Владимир Зеленский, но Аваков остаётся министром внутренних дел, он даже принципиально не говорит на украинском языке. Это говорит о том, что его поставили определённые кураторы, и этот питомник национализма, питомник бандеровщины, есть на Украине, и он востребован внешними кураторами», – возмутился Цхведиани.