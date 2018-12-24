24.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Социология, Украина
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Среди россиян растет поддержка внешнеполитического курса страны

За прошедший год среди россиян вырос уровень поддержки внешнеполитического курса российского правительства.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С внешней политикой в этом году все стабильно и спокойно. В январе индекс был 62%, в ноябре, а это последняя точка на данный момент, составлял 68%. То есть мы видим, что внешняя политика оценивается высоко, и более того, удовлетворенность ею растет, несмотря на все войны, конфликты, угрозы и санкции», – отметил он.

Напомним, ранее лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян заявили в прямом в эфире, что России давно пора признать республики Донбасса и начать выдачу российских паспортов их жителям.

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