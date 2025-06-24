Среди стран-членов ЕС закономерно назревает бунт – Лавров

Максим Столяров.  
24.06.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Антироссийская политика слишком дорого обходится для стран-членов Евросоюза, некоторые из которых уже открыто проявляют недовольство.

Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийская политика слишком дорого обходится для стран-членов Евросоюза, некоторые из которых уже открыто проявляют...

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«Ну просто весь лоск слетел с их попыток быть уважаемыми членами мирового сообщества, являть собой пример европейских ценностей, демократии и так далее. Нас не смутило то, что вот эти 50 голосов вдруг появились против нашей резолюции [о недопущении героизации нацизма], хотя это Евросоюз, НАТО и те, кого они из Азии, Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии, где-то там еще по сусекам скребли.

Это просто отражение такой командной системы. Никакой особой демократией там не пахнет. Стадо, буквально стадо, которым управляют и дают приказы», – сказал Лавров.

«Но бунт на корабле уже проявляется. Мы это видим и в рядах НАТО, и в рядах Евросоюза. Да, пока единичные голоса. Но суть этих голосов: мы не хотим, чтобы евробюрократия, чтобы те, кто назначен на должности, говорили нам, избранным лидерам, что нам нужно делать.

Они тоже хотят, чтобы их политика опиралась на национальный интерес и чтобы это уважали, а не диктовали им: «Ах, консенсуса нет по отказу на 100% от российских энергоносителей, тогда мы придумаем какое-то там правило квалифицированного большинства». А почему решает это Урсула фон дер Ляйен? Вынесите это на обсуждение всех членов Евросоюза, в лице законно избранных правительств.

Правда, там сейчас не все уже законно избранные, там и румыны есть тоже. Тут, понимаете, очень много нюансов», – резюмировал он.

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