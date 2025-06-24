Антироссийская политика слишком дорого обходится для стран-членов Евросоюза, некоторые из которых уже открыто проявляют недовольство.

Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну просто весь лоск слетел с их попыток быть уважаемыми членами мирового сообщества, являть собой пример европейских ценностей, демократии и так далее. Нас не смутило то, что вот эти 50 голосов вдруг появились против нашей резолюции [о недопущении героизации нацизма], хотя это Евросоюз, НАТО и те, кого они из Азии, Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии, где-то там еще по сусекам скребли. Это просто отражение такой командной системы. Никакой особой демократией там не пахнет. Стадо, буквально стадо, которым управляют и дают приказы», – сказал Лавров.