Среди украинских элит начался чемпионат по переобуванию в зеленые тапочки

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

«Переобувание» украинских чиновников и региональных баронов идет полным ходом. “Каждый ищет правильный момент, чтобы не было поздно «переобуться» в зеленые тапочки, а то ведь можно не успеть или оказаться на последних местах в очереди”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в своем блоге пишет киевский политический эксперт Валерий Пекар.

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Он отмечает, “в ближайшее время все мы увидим «переобувание» депутатов-мажоритарщиков, а может даже, и министров. Это и есть, так называемое изменение старых элит, о котором у нас так любят говорить. Наверное, когда говорят об изменении старых элит, имеют в виду, что старые элиты изменят цвета. Так происходит из года в год, каждый цепляется за соломинку, перекрасившись, остаться у власти”.

Одними из первых, кто ярко заявил о своей новой позиции стали так называемые «еврооптимисты» в Раде – нардепы Мустафа Найем и Сергей Лещенко.. Они публично заявил о том, что покидают фракцию БПП в парламентские и готовы в дальнейшем работать с президентом Зеленским и его политической силой, которой пока что в Раде нет. Виталий Куприй, нардеп-перебежчик из БПП также заявил, что возглавил в парламенте межфракционное объединение «За Зеленского».