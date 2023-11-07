Среди военных и в обществе зреют нехорошие настроения – Арестович

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 11:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 902
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Украина


Украину ждет гражданское противостояние в случае, если режим не сможет быстро и эффективно решить накопившиеся проблемы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший о своих политических амбициях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждет гражданское противостояние в случае, если режим не сможет быстро и эффективно решить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы забежали на минное поле. Фактически, тут одно движение неверное может очень дорого нам обойтись. Но напоминаю президенту, его команде и всем нам, что приостановка этих вещей возможна только еще один раз. Потому что, если эффективность государства не будет резко увеличена, воры не будут наказаны, а эффективные люди не придут и не начнут резко менять ситуацию к лучшему, дальше уже не о выборах пойдет речь», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«Дальше народный гнев, который копится, уже словами не остановишь, предупреждаю сразу. Это очень хорошо чувствуется в обществе, очень хорошо чувствуется среди военных. И как бы не оказалось, что откладывание разговоров о выборах может оказаться худшим вариантом, чем разговоры о выборах», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть