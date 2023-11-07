Среди военных и в обществе зреют нехорошие настроения – Арестович

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Украину ждет гражданское противостояние в случае, если режим не сможет быстро и эффективно решить накопившиеся проблемы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший о своих политических амбициях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы забежали на минное поле. Фактически, тут одно движение неверное может очень дорого нам обойтись. Но напоминаю президенту, его команде и всем нам, что приостановка этих вещей возможна только еще один раз. Потому что, если эффективность государства не будет резко увеличена, воры не будут наказаны, а эффективные люди не придут и не начнут резко менять ситуацию к лучшему, дальше уже не о выборах пойдет речь», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«Дальше народный гнев, который копится, уже словами не остановишь, предупреждаю сразу. Это очень хорошо чувствуется в обществе, очень хорошо чувствуется среди военных. И как бы не оказалось, что откладывание разговоров о выборах может оказаться худшим вариантом, чем разговоры о выборах», – заявил Арестович.