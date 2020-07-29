Среди задержанных в Белоруссии опознан основатель ЧВК Мар

29.07.2020, Москва, Михаил Рябов

Среди задержанных в Белоруссии российских бойцов, похоже, оказался основатель ЧВК Мар Алексей Марущенко, известный по помощи ополчению Донбасса.

Об этом в своем блоге пишет журналист-международник Аббас Джума, изучив кадры, распространенные белорусскими СМИ, где видна схожесть татуировок одного из задержанных с рисунками на теле Марущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Точно. ЧВК «Мар». Причём, похоже, что арестовали самого основателя. По некоторым данным, вёз людей в Ливию воевать за Сараджа», – сообщил Джума.

Военкор Игорь Димитриев объяснил, почему бойцов ЧВК, среди которых оказались бывшие ополченцы Донбасса, могли направлять за границу через Белоруссию, а не с территории РФ, где, несмотря на карантин, военные самолеты продолжают совершать рейсы на Ближний Восток.

«С 2017 года перевозить граждан Украины и других стран военными бортами запрещено. Исключения делаются по специальным договорённостям. Не думаю, что за три года ситуация сильно изменилась. А ещё военные рейсы идут не по всем маршрутам.

Крепкие мужчины с богатым жизненным опытом летают ещё в разные менее горячие места. Например, на охрану кораблей. В этих случаях принята практика, как и для обычных моряков. Гражданскими рейсами в порт посадки», – поясняет Димитриев.

Белорусские СМИ сообщили сегодня о задержании 32 боевиков якобы российской ЧВК «Вагнер» сегодня ночью под Минском. На кадрах оперативной съемки видно, что среди вещей задержанных есть суданская валюта и телефонные карты, листовки на арабском и джихадистские нашивки. При этом гостелевидение Белоруссии утверждает, что прибывшие хотели дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами.

Несколько дней назад Александр Лукашенко, посещая бригаду спецназа, заявил, что для разжигания Майдана в страну будут перекинуты «профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Наблюдатели полагают, что позиции Лукашенко на предстоящих президентских выборах 9 августа весьма неуверенные. Он может проиграть альтернативному кандидату Светлане Тихановской.