Средняя Азия готова продаться США и работать против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Узбекистан хотел бы переориентировать свою внешнюю торговлю с России и Китая на США.

Об этом директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов заявил на конференции в Атлантическом совете (признан в России нежелательной организацией), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Геополитический ландшафт Центральной Азии меняется. Да, на Россию и Китай по-прежнему приходится около 50% внешней торговли, но сейчас вы можете видеть растущее присутствие других стран: Южной Кореи, Японии, Индии. Я думаю, что эта диверсификация отражает очень важный стратегический сдвиг от зависимости от нескольких рынков к более сбалансированной и многовекторной системе партнерства в регионе. Все эти новые игроки помогают сохранить открытый геополитический плюрализм в Центральной Азии. США тоже могут сыграть очень важную роль в поддержании открытой архитектуры региона», – сказал Арипов.

Он похвастался тем, что «почти половина полезных ископаемых, которые были обнаружены геологической службой США, находятся в Центральной Азии».

Сенатор Узбекистана Содик Сафоев добавил, что половина мировых запасов урана «находится в Узбекистане и Казахстане». Он заверил, что власти его страны ускоренными темпами строят дорожную инфраструктуру, «чтобы стать ближе к США».

Вывозить уран американцы рассчитывают через порты Казахстана, Азербайджана и Грузии (так называемый «средний путь»). Именно поэтому Дональд Трамп стал первым президентом США, который принял в Белом доме президентов всех пяти среднеазиатских республик. Сейчас его ждут с ответным визитом в Ташкенте. Возможно, обещание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева закупить американских товаров на 100 млрд дол – это компенсация дорожных расходов.