«Средства нападения РФ превратят «Железный купол» в дуршлаг» – полковник Трухан

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Новости Украины

Израиль не спешит с предоставлением Украине собственной системы ПВО, поскольку его граждане вряд ли будут рады смотреть, во что она превращается под ударами российских средств нападения.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль не собирается и не соберётся «купол» отправлять, по одной простой причине: при наших средствах нападения – это железный дуршлаг. А всё израильское население живёт под «железным куполом» и чувствует себя спокойно, когда израильское население осознает, что это на самом деле железный дуршлаг, и он эффективен против ракет из трубы, то израильскому населению чуть-чуть поплохеет, и пропадут памперсы из продажи. Израилю оно надо?», – риторически заметил полковник.

«Наши могут Ирану что-то поставить, наши пока терпят, что они в Сирии что-то ещё сделают, наши стерпели, когда израильские самолёты прикрылись Ил-20, но дальше они могут и не стерпеть. У сирийцев может ПВО появиться немножечко более интересное. И следующий раз пиз..ут не по ракетам, которые выпустили израильские F-16, а по этим двум самолётам. То есть Израилю эскалация напряжённости в своём районе на хрен не сдалась», – заключил Трухан.