Срочно езжай в Москву! – экс-глава бюро Интерпола отчитал Зеленского

20.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский провалил две самые главные задачи первых недель президентского срока – привлечение к уголовной ответственности Петра Порошенко и его окружения, а также начало переговоров с Россией ради мира в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как Зеленский отстранил Порошенко, кроме разговоров это должно перейти в криминальный процесс, который должен закончиться результатами. Пётр Алексеевич и его команда должны ответить за содеянное.

Второе – без всяких разговоров, мы собираемся, свою гордость и всё остальное, и едем в Москву, потому что каждый день задержки – это гробы. Любая война заканчивается за столом переговоров. Собираемся, гордость – не гордость, едем и решаем этот вопрос», – сказал Куликов.