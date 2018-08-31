31.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Донбасс, Сюжет дня, Украина
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Срочно! Глава ДНР погиб во время взрыва



Глава ДНР Александр Захарченко скончался в больнице, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ДНР получил тяжёлые ранение при взрыве в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. Раны оказались смертельными.

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Министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил ранения.

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