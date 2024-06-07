«Срочно глушим» – укро-власти озаботились трансляцией российских телеканалов из Приднестровья

Александр Белоцерковский.  
07.06.2024 18:34
  (Мск) , Тирасполь
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, СМИ, Украина, Цензура


На севере Одесской области устанавливают ретрансляторы, чтобы перебить российское вещание из приднестровского региона.

Об этом сообщает украинское издание “Думская” со ссылкой на главу местной военной администрации.

На севере Одесской области устанавливают ретрансляторы, чтобы перебить российское вещание из приднестровского региона. Об...

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«Это позволит перебить трансляцию российских каналов, которые вещают из-за границы», — заявил Олег Кипер.

По его словам, смонтированы уже восемь ретрансляторов, всего планируется установить пятнадцать штук. Оставшиеся установят до 15 июня, а затем начнется их наладка.

Украинское пропагандистское издание отмечает, что проблема российского вещания из приднестровского региона обсуждалась не менее десяти лет, однако «к конкретным результатам незадачливые украинские цензоры пришли лишь сейчас».

Приднестровье – единственный регион, где местная компания «Интерднестрком» осуществляет в полном объёме трансляцию российских телеканалов в их оригинальной (не международной) версии. Впрочем, параллельно в Приднестровье транслируются и украинские телеканалы с их оголтелой антироссийской пропагандой.

Российские телеканалы активно смотрят жители и Гагаузской автономии. В марте этого года местный оператор Orvitmedia получил от Координационного совета по телерадиовещанию штраф на 70 тыс. леев за ретрансляцию российских телеканалов и работу «без авторизации». Компания транслирует 65 телеканалов, среди которых запрещённые к показу в Молдове «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», НТВ и другие каналы.

Многие жители Молдовы смотрят российские телеканалы посредством спутниковых антенн либо приложений на смарт-телевизорах. Полностью ограничивать получение альтернативной информации режиму Санду удаётся только в отношении пожилых сельских жителей.

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