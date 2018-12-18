Срочно! Киев вместе с Западом готовит химическую провокацию в Донбассе

18.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Разведка ДНР получила новые данные, подтверждающие подготовку Киева к масштабной провокации.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлении России и республик Донбасса.

«Это, прежде всего, предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества», – добавил глава ДНР.

В качестве другого варианта рассматривается применение боевого отравляющего вещества, якобы выпущенного с территории ДНР.

«Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинениям ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами. Считаю, что целью провокации является развязывание боевых действий на Донбассе и отмена выборов президента Украины, шансов на победу в которых у Порошенко нет», – добавил Пушилин.

Операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании.

«Западные военные разведчики на основании отработанной в Сирии методики уже расписали для киевского режима план действий. Ведется работа по созданию на Украине аналога сирийских «Белых касок», которые, по замыслу авторов, должны фиксировать последствия отравления населения и фальсифицировать видеоматериалы, якобы доказывающие причастность к антигуманным акциям сил ополчения и России», – отметил глава Республики.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что разведка ДНР сорвала планы украинского командования.