Срочно: МГБ ДНР подтвердило намерения Киева по убийству Медведчука

21.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Министерством государственной безопасности ДНР получены факты, подтверждающие недавнее заявление экс-президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами физического устранения неугодных Киеву кандидатов в президенты и политиков, в числе которых Виктор Медведчук.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющимся данным, в соответствии с указанием администрации президента Украины, основным разработчиком и исполнителем акций по устранению неугодных политиков является Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На Службу безопасности Украины возложена задача получения оперативной информации об образе жизни политиков.

Известно, что покушение на Виктора Медведчука должна совершить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа, базирующегося в Хмельницком.

По нашим данным, в настоящее время под руководством специалистов из состава Разведывательного управления Министерства обороны США, которые проживают в гостинице «Арена», на базе указанного полка проходят подготовку несколько групп так называемых ликвидаторов», – рассказал он.

Отмечено, что по плану организаторов, покушение должно быть совершено от имени одной из националистических организаций, подконтрольной украинским спецслужбам.

«Подтверждением достоверности разведданных является активное формирование в средствах массовой информации Украины из фигуры Виктора Медведчука образа предателя. В частности, представители националистических организаций, таких как «С-14», «Правый сектор» и другие, практически ежедневно на различных информационных площадках обвиняют политика в предательстве интересов Украины и пророссийских взглядах», – пояснил Михаил Попов.

По словам представителя МГБ ДНР, на данный момент восемь кандидатов в президенты уже обратились в МВД Украины за предоставлением им охраны.

«В связи с этим МГБ ДНР обращается к сотрудникам украинских спецслужб с призывом не выполнять заведомо преступные приказы своих руководителей в угоду временным политическим лидерам», – резюмировал пресс-офицер.