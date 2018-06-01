01.06.2018, Николаев, Владимир Гладков

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Срочно! На Донбасс движется бронетехника и РСЗО

На железнодорожной станции в Николаевской области был замечен эшелон с танками, джипами, РСЗО и украинскими солдатами.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 8:00 часов утра на узловую железнодорожную станцию Снигирёвка Николаевской области зашел эшелон. Стоял он 2 часа, на платформах очевидцы насчитали танков в количестве 35 штук и 3 джипа марки «Хаммер», оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Четыре платформы с системами залпового огня «Град». Также еще три вагона с личным составом бойцов ВСУ», – написал Журавко.

По словам очевидцев, во время стоянки военнослужащие ВСУ закупали продукты. У солдат удалось узнать о количестве техники и о том, что состав движется в сторону Донбасса. В 10:15 утра эшелон отбыл в восточном направлении.

«Таким образом, очевидным для всех есть то, что война в Украине продолжается и, наверное, не скоро закончится», – констатирует Алексей Журавко.