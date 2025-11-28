Срочно нужна наступательная операция и разгром ВСУ, иначе население России не поймёт, – Сивков
России нужно в ближайшее время переходить к проведению стратегической наступательной операции на Украине, чтобы нанести полный разгром ВСУ. Если СВО ещё длительное время будет проходить в вялотекущем режиме, в обществе будет нарастать непонимание, и подобными настроениями неизбежно воспользуются западные структуры.
Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Объективно необходимо, сейчас мы к этому созрели, проведение стратегической наступательной операции по решительному разгрому ВСУ в течение ближайших полугода.
Если мы это не сделаем, то дело переходит в фазу, которая чревата серьезными социально-политическими потрясениями в нашей стране.
Будет ли Европа в этом случае вмешиваться? Сто процентов. Сейчас готовятся точки в Азербайджане, готовятся точки в других регионах, прилегающих к нашей территории, готовится прямое вторжение на Украину.
Единственная пока надежда на то, что здравый смысл военного командования стран НАТО удержит авантюристов-политиков», – заявил Сивков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: