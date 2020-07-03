«Срочно нужны фальсификации, иначе останемся без зарплаты!» – как либералы искали нарушения на референдуме

03.07.2020, Москва, Андрей Соколов

Пользователи социальных сетей обсуждают запись, на которой главы региональных отделений либерального движения «Голос», признаются в отсутствии нарушений на состоявшемся накануне референдуме по внесению изменений в Конституцию России.

На аудиозаписи человек, представляющийся сопредседателем движения «Голос» Романом Удотом, обсуждает наблюдение на голосовании по Конституции., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кругликов Кирилл Игоревич (Вологодская область):

Удот: Алло, Кирилл?

Кругликов: Да.

Удот: Добрый день.

Кругликов: Да, добрый.

Удот: Это Удот Роман Николаевич. Хотел поинтересоваться: у вас почему работа не идёт? Почему у вас показатели такие отвратительные?

Кругликов: В плане?

Удот: Ну где нарушения? В других областях всё плохо, а у вас ещё хуже.

Кругликов: Мммм… Да не знаю, пока особо ничего нету.

Плясунов Сергей Николаевич (Ульяновская область)

Удот: Сергей, добрый день, это Роман Удот.

Плясунов: О! Приветствую, приветствую, Роман!

Удот: Хотел поинтересоваться, что у вас там с выборами?

Плясунов: Да ничего. Сегодня объездил наверное участков 15… фотографирую, смотрю. Есть некоторые моменты по поводу… ну грубо говоря там на каждом входе должно быть… проверять температуру и брызгать на руки… ну то есть на паре участков, не знаю…

Удот: Ну то есть всё хорошо, нарушений нет вроде бы?

Плясунов: Пока ничего не заметил. Посмотрим, что завтра.

Удот: Ну температура это не особое нарушение. Это не нарушение по протоколу выборов.

Плясунов: Да, не нарушение. Это единственное просто, я и говорю.

Удот: Ну тут Мелконьянц сказал, что самые плохие области, которые меньше всего обнаружат нарушений, зарплату не получат. Так что не надо попадать в их число, слава богу, у нас регионов много, трудно попасть в их число, но…

Плясунов: Это я понял, понял…

Щурко Ирина Владимировна (Липецкая область):

Удот: Ирина?

Щурко: Да

Удот: Здравствуйте, Роман Удот беспокоит.

Щурко: Роман, господи, здравствуй, вообще уже с ума схожу. Да, слушаю тебя, Ром.

Удот: Что там у тебя с выборами-то? Какая обстановка?

Щурко: Я знаю только то, что мне рассказывают по телефонам.

Удот: Мне же надо отчёт писать, я тоже отчитываюсь. И что мне говорить? В отчёте три с половиной нарушения, грубо говоря. Давай там как-нибудь активизируйся, ну я понимаю, что…

Щурко (перебивает): Нет! Не надо! Не буду я никак активизироваться, как есть так и будет. Не надо нам никаких нарушений придумывать, мы ничем не занимаемся таким. Вот то что есть то и пишем.

Удот: Придумывать не надо! Они есть, нарушения, просто вы их не видите, наверное.

Щурко: Значит мы не видим. Потому что значит их нету.

Мальцева Ирина Анатольевна (Ивановская область):

Мальцева: Алло, слушаю.

Удот: Да, Ирина, здравствуйте. Роман Удот беспокоит.

Мальцева: Здравствуйте… А, привет, Роман! Да-да-да!

Удот: Хотел поинтересоваться, что там с выборами, какая ситуация?

Мальцев: С выборами? Ну так всё хорошо с выборами, проводятся.

Удот: Ну это понятно, что хорошо, что проводятся. Что, нарушений нет, всё хорошо?

Мальцева: Ну… смотря что считать нарушениями… Нет, каких-то прямо вызывающих вещей нет… Ну я же в Заволжском районе, где я член ТИК с правом совещательного голоса… и соответственно они знали, что я приеду… ну и они готовились (смеётся).

Факиев Ренат Фирдаусович (Башкортостан):

Удот: Алло, Ренат? Роман Удот беспокоит.

Факиев: А, привет! Привет, Ром!

Удот: Хотел поинтересоваться, что у вас там с выборами происходит?

Факиев: Завтра мы идём наблюдать на участки.

Удот: Завтра-то вы идёте, а у меня сегодня было совещание и смотрели результаты по регионам. У вас регион самый отстающий, нарушений у вас практически никаких не выявлено.

Факиев: Ну… я лично размещал как минимум два сообщения о нарушениях.