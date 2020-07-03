«Срочно нужны фальсификации, иначе останемся без зарплаты!» – как либералы искали нарушения на референдуме
Пользователи социальных сетей обсуждают запись, на которой главы региональных отделений либерального движения «Голос», признаются в отсутствии нарушений на состоявшемся накануне референдуме по внесению изменений в Конституцию России.
На аудиозаписи человек, представляющийся сопредседателем движения «Голос» Романом Удотом, обсуждает наблюдение на голосовании по Конституции., передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кругликов Кирилл Игоревич (Вологодская область):
Удот: Алло, Кирилл?
Кругликов: Да.
Удот: Добрый день.
Кругликов: Да, добрый.
Удот: Это Удот Роман Николаевич. Хотел поинтересоваться: у вас почему работа не идёт? Почему у вас показатели такие отвратительные?
Кругликов: В плане?
Удот: Ну где нарушения? В других областях всё плохо, а у вас ещё хуже.
Кругликов: Мммм… Да не знаю, пока особо ничего нету.
Плясунов Сергей Николаевич (Ульяновская область)
Удот: Сергей, добрый день, это Роман Удот.
Плясунов: О! Приветствую, приветствую, Роман!
Удот: Хотел поинтересоваться, что у вас там с выборами?
Плясунов: Да ничего. Сегодня объездил наверное участков 15… фотографирую, смотрю. Есть некоторые моменты по поводу… ну грубо говоря там на каждом входе должно быть… проверять температуру и брызгать на руки… ну то есть на паре участков, не знаю…
Удот: Ну то есть всё хорошо, нарушений нет вроде бы?
Плясунов: Пока ничего не заметил. Посмотрим, что завтра.
Удот: Ну температура это не особое нарушение. Это не нарушение по протоколу выборов.
Плясунов: Да, не нарушение. Это единственное просто, я и говорю.
Удот: Ну тут Мелконьянц сказал, что самые плохие области, которые меньше всего обнаружат нарушений, зарплату не получат. Так что не надо попадать в их число, слава богу, у нас регионов много, трудно попасть в их число, но…
Плясунов: Это я понял, понял…
Щурко Ирина Владимировна (Липецкая область):
Удот: Ирина?
Щурко: Да
Удот: Здравствуйте, Роман Удот беспокоит.
Щурко: Роман, господи, здравствуй, вообще уже с ума схожу. Да, слушаю тебя, Ром.
Удот: Что там у тебя с выборами-то? Какая обстановка?
Щурко: Я знаю только то, что мне рассказывают по телефонам.
Удот: Мне же надо отчёт писать, я тоже отчитываюсь. И что мне говорить? В отчёте три с половиной нарушения, грубо говоря. Давай там как-нибудь активизируйся, ну я понимаю, что…
Щурко (перебивает): Нет! Не надо! Не буду я никак активизироваться, как есть так и будет. Не надо нам никаких нарушений придумывать, мы ничем не занимаемся таким. Вот то что есть то и пишем.
Удот: Придумывать не надо! Они есть, нарушения, просто вы их не видите, наверное.
Щурко: Значит мы не видим. Потому что значит их нету.
Мальцева Ирина Анатольевна (Ивановская область):
Мальцева: Алло, слушаю.
Удот: Да, Ирина, здравствуйте. Роман Удот беспокоит.
Мальцева: Здравствуйте… А, привет, Роман! Да-да-да!
Удот: Хотел поинтересоваться, что там с выборами, какая ситуация?
Мальцев: С выборами? Ну так всё хорошо с выборами, проводятся.
Удот: Ну это понятно, что хорошо, что проводятся. Что, нарушений нет, всё хорошо?
Мальцева: Ну… смотря что считать нарушениями… Нет, каких-то прямо вызывающих вещей нет… Ну я же в Заволжском районе, где я член ТИК с правом совещательного голоса… и соответственно они знали, что я приеду… ну и они готовились (смеётся).
Факиев Ренат Фирдаусович (Башкортостан):
Удот: Алло, Ренат? Роман Удот беспокоит.
Факиев: А, привет! Привет, Ром!
Удот: Хотел поинтересоваться, что у вас там с выборами происходит?
Факиев: Завтра мы идём наблюдать на участки.
Удот: Завтра-то вы идёте, а у меня сегодня было совещание и смотрели результаты по регионам. У вас регион самый отстающий, нарушений у вас практически никаких не выявлено.
Факиев: Ну… я лично размещал как минимум два сообщения о нарушениях.
Спасибо!
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