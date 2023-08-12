Срочно: парламент Молдовы собирается на внеочередное заседание на следующей неделе

Алексей Логофет.  
12.08.2023 18:50
  (Мск) , Кишинёв
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Дзен, Молдова, Политика


В среду, 16 августа, парламент Молдовы соберётся на внеочередную сессию, сообщает портал rupor.md. Повестка дня заседания неизвестна, подробности обещали представить позже.

Внезапность созыва заседания парламента, когда многие депутаты будут выдернуты из зарубежных морских отелей, куда они отправились на деньги обнищавшего народа, породила множество версий. Это может быть связано с внутриполитическими причинами (конфликт президента Майи Санду с судебной ветвью власти или протесты фермеров, доведённых проевропейским режимом до полного разорения, и грозящих перекрыть своей техникой весь Кишинёв).

В среду, 16 августа, парламент Молдовы соберётся на внеочередную сессию, сообщает портал rupor.md. Повестка...

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В то же время, срочность созыва высшего законодательного органа могут быть связаны с кризисом в Гагаузской автономии. На данный момент осталась с прошлой сессии принятая в первом чтении поправка в Налоговый кодекс, в силу чего Гагаузия потеряет в течение следующих 5 лет около 500 миллионов леев (2,7 миллиардов рублей).

Некоторые эксперты предсказывают и вероятность эскалации в Приднестровье: недаром в Молдову в последние месяцы зачастили генералы НАТО, а ряд украинских высокопоставленных лиц открыто высказываются за нанесение удара на этом направлении.

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