«Срочно поднимаем волну!»: Чехия и Бельгия ослабляют антироссийские санкции – украинский пропагандист-боевик
Некоторые европейские страны, такие как Чехия и Бельгия, начали ослаблять антироссийские санкции.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно очень мощно давить на Россию, они без денег не смогут воевать. Потому что Китай и Северная Корея без денег не поставят ни тряпочки, ни снарядика. И наёмникам надо платить тоже.
И здесь есть инициатива – ослабили санкции против российской металлургии Чехия и Бельгия. А это десятки и сотни миллионов евро, которые Россия зарабатывает, и тратит на войну», – сказал Сазонов.
Он подчеркнул, что русофобам необходимо объединить усилия – и срочно прекратить это.
«Всё, пошла в Европарламенте волна, наши депутаты и депутаты из стран Балтии подняли эту войну. Надеюсь, это прикроют, потому что оставить Россию без денег – ключевая задача», – трепался перебежчик.
Спасибо!
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