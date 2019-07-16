Срочно: Румыния заблокировала российские БТРы

16.07.2019, Белград, Ксения Ксения Голуб-Секулович

Румыния блокирует доставку российской бронетехники в Сербию, которую Москва безвозмездно согласилась передать Белграду. Возможное усиление сербской армии беспокоит НАТО в условиях нового обострения кризиса вокруг Косово. Давление Запада на Белград нарастает.

Об этом в сербском издании Informer пишет известный военный аналитик Мирослав Лазански, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным эксперта, речь идет о партии из 30 модернизированных танков Т-72 и 30 боевых бронированных машин БРДМ-2, которые Россия подарила Сербии несколько лет назад.

Лазански напоминает о роли, которую ранее играла Румыния в истории Сербии.

Осенью 1999 года правительство Румынии разрешило западным радиостанциям «Голос Америки», «BBС», «RFI», «Свободная Европа» и «Дойче Велле» использовать румынские вещатели и радиочастоты для массовой пропаганды в поддержку сербской прозападной оппозиции и устранения тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича.

Во время Второй мировой войны немцы совершили нападение на Белград из аэропорта в Румынии.

Накануне распада большой Югославии в начале 1990-х годов осуществлялась контрабанда оружия в Хорватию через Румынию.

«Это, а также то обстоятельство, что Бухарест предоставил свое воздушное пространство для агрессии против СРЮ или Сербии, стало билетом Румынии в НАТО, а затем и в ЕС. Румыния и Болгария хотели стать оперативной базой НАТО – и им это удалось», – сообщает аналитик.

И вот очередной сюрприз от соседней страны. На данный момент вся обещанная Сербии российская техника отремонтирована и модернизирована, но возникла проблема ее транспортировки.

Самый дешевый способ – перевезти танки и бронемашины из России в Сербию, переправив по Дунаю. Река Дунай является международным водным путем, а Сербия является членом Дунайской комиссии.

Россия также является членом этой комиссии и является преемницей бывшего Советского Союза, хотя Россия сегодня не имеет прямого выхода к побережью реки. Но после распада СССР Москва настаивала на членстве в Дунайской комиссии, поскольку Россия унаследовала все долги бывшего СССР, – так же, как и все права бывшего СССР, то есть, и членство в Дунайской комиссии.

«Поэтому в статье 27 Дунайской конвенции о судоходстве 1998 года, подписанной всеми странами, говорится о дунайском навигационном режиме, в том числе и о том, что, если государство имеет в своей территории два берега Дуная, оно может осматривать перевозимый груз, и может запросить карту груза у капитана корабля, но не может мешать или препятствовать транзиту этого груза по Дунаю. В своем тексте Дунайская конвенция не делает различий по отношению к обычному «гражданскому» грузу, или военному, связанному с оружием. В Дунайской конвенции нет ни одного положения, запрещающего объявленный и законный транзит оружия по реке», – сообщает Лазански.

Тем не менее, румыны заблокировали перевозку подаренных танков и боевых бронированных машин из России. Они не разрешают перевозить эти транспортные средства по Дунаю.

«И это называется добрососедская политика и дружба с Сербией!», – пишет журналист, и продолжает: «И все это мы получаем годами, чтобы не обидеть наших «хороших друзей» румын. Потому что, ради Бога, мы классно связаны с ними, через нашу бывшую королеву Марию, жену короля Александра, румынскую принцессу».

Аналитик указывает, что не случайно большая военная делегация НАТО прибывает в Белград 16 и 17 июля во главе с верховным главнокомандующим Альянса, военным генералом США Тодом Вольтерсом: «Очевидно, они приезжают не для того, чтобы есть чевапчичи в Скадарлии – давление Запада на Сербию усиливается, и это видно по заявлениям Болгарии и немецких дипломатов, а также по решению Румынии заблокировать проход торговых судов, которые должны были перевезти пожертвованные российские танки и бронемашины в Сербию. Это не самостоятельное решение Бухареста, это решение Вашингтона и НАТО».

«Потому что если американцы и британцы настаивают на свободном судоходстве у иранского Ормуза, что значит, если один из членов Альянса поступает в нарушение международных соглашений, которые сам же и подписал? Не могут быть пираты в Ормузе, а на Дунае могут?» – в завершении статьи спрашивает Лазански.