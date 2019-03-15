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15.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Компромат, Общество, Политика, СБУ, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Срочно! СБУ готовит теракты в центре Киева

Служба безопасности Украины делает «закладки» в центре Киева с целью дискредитировать украинских националистов, собирающихся устроить 16 марта акции протеста против коррупции в оборонной сфере.

Об этом в своем видеообращении заявил один из лидеров Нацкорпуса Сергей Коротких по кличке «Боцман», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, подготовку провокаций курирует лично замглавы СБУ Виктор Кононенко.

«Я, Коротких Сергей, известный как «Боцман», в марте 2014 года пошел воевать за независимость Украины и за её свободу. Но речь сейчас пойдет не обо мне, речь пойдет об СБУ, которая в лице Кононенко занимается сейчас тем, что готовит закладки в центре города, чтобы 16 числа дискредитировать национальное, патриотическое и добровольческое движение путем обвинения в том, что это подготовка к вооруженному мятежу.

Марш на 16-е исключительно мирный, и любой человек, появившийся там с оружием – это провокатор, купленный СБУ. Поэтому если завтра вы увидите, что арестовали кого-то из «Национального корпуса», из людей, собирающихся пойти на 16-е, критикующих власть, то знайте, что это провокация, организованная Кононенко с целью дискредитации мирного протеста», – сказал Коротких.

Данное заявление прокомментировал в Facebook киевский журналист, бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.

«Петр Алексеевич в своей агонии совершенно потерял разум. И явно хочет заработать себе или на пожизненное, или на пожизненную эмиграцию. По сведениям бойца «Азова» Сергея Коротких, которые подтверждаются из других источников, подчиненные зампреда СБУ Кононенко «Латыша» в данный момент размещают в Киеве «закладки» со взрывчаткой, с тем, чтобы обвинить в этом «Национальный корпус». И, таким образом, сорвать субботнюю акцию «НК», а возможно и выборы в целом. Уважаемые сотрудники СБУ, вспомните судьбу Щеголева, неужели так хочется на Аскольдов, а потом в Мену? Это в лучшем случае», – отметил он.

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