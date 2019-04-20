Срочно! Снайпер ВСУ обстрелял съёмочную группу ВГТРК

20.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинский снайпер открыл прицельный огонь по съёмочной группе ВГТРК, готовившей репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе населённого пункта Спартак в прифронтовом пригороде Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня произошел очередной вопиющий случай, подтверждающий нежелание украинского военно-политического руководства придерживаться курса мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Боевики из 93-й механизированной бригады, специализирующейся на уничтожении гражданских и медицинских транспортных средств, регулярных обстрелах насосных станций и персонала, обеспечивающего их работоспособность, снова совершили террористический акт.

По приказу преступника, командира 93-й бригады Брыжинского, и под непосредственным контролем командира 20-го батальона этой бригады Рымаренко, с направления н.п. Авдеевка в районе 16.00 был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК, осуществлявшей подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе н.п. Спартак.

Необходимо отметить, что огонь вел снайпер, который отчетливо видел в прицел людей, в которых он стрелял. Действия снайпера прикрывались огнем из РПГ и АГС. К счастью ни одна из выпущенных украинским снайпером пуль не достигла своей цели, никто из членов съемочной группы не пострадал», – сообщает пресс-служба.

«Чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры. Увидев безоружных журналистов, они покушались на их жизни. Поскольку данный факт является грубейшим нарушением норм Международного гуманитарного права, настоятельно требуем от руководства ОБСЕ не оставлять его без внимания и решительно осудить преступные действия украинских боевиков», – подытожили в оборонном ведомстве ДНР.