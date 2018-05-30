30.05.2018

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Срочно! Снайперы ВСУ открыли огонь по сотрудникам ОБСЕ во время их работы на ДФС

Сегодня днём украинские военнослужащие открыли огонь по Донецкой фильтровальной станции, когда там работали представители СММ ОБСЕ.

Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, около 12 часов дня, во время работы представителей СММ ОБСЕ в районе ДФС, украинские террористы открыли огонь по фильтровальной станции из снайперского оружия», – отмечают в оперативном командовании.

В представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе заявили, что огонь вёлся с направления Авдеевского леса.

По мнению ВС ДНР, данный обстрел – это “целенаправленная провокация киевских оккупационных сил, направленная на запугивание международных наблюдателей”.