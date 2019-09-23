Срочно: Трамп отказал Зеленскому в военной помощи

23.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент США Дональд Трамп передумал выделять Украине транш в 250 миллионов долларов.

Об этом в ходе прямого включения из Нью-Йорка в эфире телеканала «Россия-1» сообщил российский журналист и телеведущий Евгений Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К нам подоспели срочные новости, которые меняют картину дела. Уже подлетает сюда Зеленский, он близко к Нью-Йорку, скоро будет проводить здесь встречи.

Трамп передумал выделять Зеленскому, Украине, 250 миллионов долларов на военную помощь, он только что это заявил, когда здесь был, выезжая из ООН. Вкратце, если пересказать его слова, то очень много коррупции на Украине, поэтому Украина не получит транша в 250 миллионов долларов», – рассказал Евгений Попов.

«Но мы-то можем предположить, что, видимо, компромата на Джо Байдена нет у Зеленского, он его не привезёт Трампу, поэтому не получит вот эту для кого-то большую, для кого-то ничтожную сумму», – добавил журналист.

Позже в студии показали заявление американского президента.

«Что вы будете делать с вопросом о президенте Украины и Джо Байдене?» – спросили Трампа.

«Мы хотим честности от страны, с которой имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности на Украине. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честной. Очень важно говорить о коррупции, если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция? Одна из причин, почему новый президент был избран, в том, что он должен был остановить коррупцию», – заявил президент США.

Ведущая Ольга Скабеева язвительно прокомментировала ситуацию.

«Я напомню, что это страшное издевательство над Зеленским: Зеленский на прошлой неделе проводил «форум счастья», на котором украинцам объяснял, как именно он вытряс из Трампа 250, а потом и 390 миллионов. Трамп передумал, деньги не даст», – прокомментировала Скабеева.