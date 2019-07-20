Срочно! Украина нанесла удар по ДНР и ЛНР, есть погибшие и раненые

20.07.2019, Луганск, Владимир Гладков

Украинская артиллерия ударила по городу Первомайск (ЛНР), в результате погибла женщина, несколько человек получили ранения, в том числе ребёнок.

Об этом написал у себя в твиттере официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По неподтвержденной информации, одна женщина погибла, три человека получили ранения различной степени тяжести в результате артиллерийского удара по городу Первомайск», – сообщил Марочко, а также опубликовал видео от местных жителей.

Позже информация о пострадавших подтвердилась.

«Киевские силовики обстреливают Первомайск, мирный житель погиб, четверо ранены, в том числе малолетний ребенок», – добавил представитель силового ведомства, ссылаясь на Администрацию Первомайска.

«Это ж у них прям традиция какая-то – накануне начала перемирия выпустить побольше боезапаса», – прокомментировал у себя в телеграмм-канале военкор Александр Коц.

Позже, по информации Генпрокуратуры ЛНР, стало известно, что количество жертв в Первомайске возросло до семи человек.

«В результате обстрела Первомайска погибла женщина, получили ранения семь человек, в том числе ребенок 2015 года рождения», — сообщили ведомстве.

Также неспокойно было в ДНР. По информации представительства республики в СЦКК, ВСУ обстреляли Докучаевск.

«Огонь вёлся с применением ББМ, а также крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждён газопровод», – сказано в сообщении представительства ДНР в СЦКК.