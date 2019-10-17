17.10.2019, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Срочно: Украина обстреливает Донбасс из танков и орудий

Украинские военные обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики из вооружений, которые Киеву запрещено применять по Минским соглашениям.

Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 17:33 каратели Шаповалова из 59-й бригады открыли огонь из 122-мм артиллерийских систем по населенному пункту Гольмовский, выпустив при этом 18 снарядов.

С 17:50 до 18:50 боевики Гнатова из 36-й бригады продолжили обстреливать территорию нашей Республики на Мариупольском направлении, открыв огонь из 120 и 82-мм миномётов, вооружения танков, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Саханка и Ленинское», – сообщили в оборонном ведомстве.

В Республике не исключают, что выбор времени обстрелов напрямую связан с окончанием работы СММ ОБСЕ в данных районах.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

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