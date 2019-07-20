Срочно: Украина выдвинула тяжёлую бронетехнику на боевые позиции

20.07.2019, Донецк, Владимир Гладков

ВСУ перебросили к линии фронта порядка десятка самоходных артиллерийских установок. Нахождение здесь тяжелой бронетехники не только противоречит давно неработающим Минским соглашениям, но и объявленному накануне «перемирию».

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Оперативного командования НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей разведкой получены данные о выдвижении на позиции трех огневых взводов 152-мм самоходных артиллерийских установок Мста-С (2С19). В составе каждого взвода по три САУ с машинами управления огнем и связи», – говорится в сообщении.

В ведомстве назвали предполагаемые места развертывания артиллерии.

«На Горловском направлении:

Огневой взвод №1 – северная окраина н.п. Опытное в 1,5 южнее Артёмовска, старший артиллерийского расчета майор Синицин – позывной «Обоз-34»;

Огневой взвод №2 – западная окраина н.п. Валентиновка в 4,5 западнее Новгородского, старший артиллерийского расчета майор Савченко – позывной «Трак-17».

На Мариупольском направлении:

Огневой взвод №3 – восточная окраина н.п. Первомайск в 1 км восточнее Мариуполя, старший артиллерийского расчета подполковник Шайнер – позывной «Сено-50»;

В 20.00 артрасчеты выдвинулись на огневые позиции. Управление группами осуществляется из штаба ООС «Сармат» в н.п. Краматорск», – сообщили в оборонном ведомстве.

«По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам н.п. Зайцево, Горловка и Безыменное, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации, обвинить в срыве перемирия. Кроме того, в случае нашего симметричного ответа они развяжут себе руки на применение артиллерии без ограничения», – добавили в пресс-службе.

«Известно, что это установки под калибр 152-мм – что является не только грубым нарушением «Минска», но и противоречит самой логике перемирия, которое должно наступить ровно в 00:00 и которое украинская сторона сама «запросила» под выборы», – комментирует информацию телеграмм-канал военкора Семёна Пегова «WarGonzo».

Также в экстренном сообщении оборонного ведомства ДНР напомнили слова представителя от украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Романа Бессмертного, который заявил, что, несмотря на подписанное соглашение о перемирии, Украина готова на открытие огня.

«Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, предотвратить попытки украинской стороны сорвать достигнутое перемирие и избежать трагедии среди мирных жителей в ходе обстрелов населенных пунктов республики.

Мы предостерегаем украинское военное командование от эскалации конфликта и призываем к соблюдению мирных инициатив президента Украины. Ваши преступные действия не принесут ничего, кроме горя, людям по обе стороны линии разграничения. В случае угрозы жизни нашим гражданам, вы получите адекватный ответ!» – предупредили в НМ ДНР.