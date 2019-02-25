Срочно: В ДНР подорвали еще одного командира

25.02.2019, Макеевка, Владимир Гладков

В подконтрольном ДНР городе Макеевка сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль.

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Об этом в ходе экстренного брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики.

Так, сегодня в г. Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль. На месте происшедшего работает следственная группа. Информация о пострадавших уточняется.

По имеющимся данным, есть описание подозреваемых в причастности к диверсии, ведутся розыскные мероприятия», – говорится в сообщении.

Военный корреспондент Семен Пегов также рассказал подробности произошедшего.

«В Макеевке пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР. Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант – сделал закладку так, что пострадал только автомобиль. Взрыв произошел в 8-10 утра», – рассказал он на своем Telegram-канале.