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Срочно: В Донбассе открыли огонь по очереди на КПП, есть пострадавшие
Сегодня утром украинские подразделения под Горловкой открыли огонь по очереди гражданских лиц на контрольно-пропускном пункте «Майорск», через который местные жители проходят границу ДНР и Украины.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По информации источника, примерно в 9:35 со стороны позиций ВСУ был открыт огонь из стрелкового оружия. Несколько выстрелов были произведены в направлении КПВВ. В результате огнестрельное ранение правой голени получил мужчина 1974 года рождения, который в момент обстрела стоял возле своей машины.
Рана неглубокая, пулю достал сам, медсестра сделала перевязку, скорую не вызывали. Пострадавший поехал дальше на Украину. Второй пострадавший серьезных повреждений не получил», – говорится в сообщении.
Чуть позже информацию о ЧП подтвердили в МГБ.
«В 9:35 на КПВВ «Майорск» произошел обстрел со стороны Украины. Стрельба велась из стрелкового оружия. Двое гражданских, находящихся в очереди, пострадали», – говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.
Метки: Война на Донбассе, ВСУ, ДНР, Майорск
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