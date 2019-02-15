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15.02.2019, Горловка, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Происшествия, Украина
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Срочно: В Донбассе открыли огонь по очереди на КПП, есть пострадавшие

Сегодня утром украинские подразделения под Горловкой открыли огонь по очереди гражданских лиц на контрольно-пропускном пункте «Майорск», через который местные жители проходят границу ДНР и Украины.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации источника, примерно в 9:35 со стороны позиций ВСУ был открыт огонь из стрелкового оружия. Несколько выстрелов были произведены в направлении КПВВ. В результате огнестрельное ранение правой голени получил мужчина 1974 года рождения, который в момент обстрела стоял возле своей машины.

Рана неглубокая, пулю достал сам, медсестра сделала перевязку, скорую не вызывали. Пострадавший поехал дальше на Украину. Второй пострадавший серьезных повреждений не получил», – говорится в сообщении.

Чуть позже информацию о ЧП подтвердили в МГБ.

«В 9:35 на КПВВ «Майорск» произошел обстрел со стороны Украины. Стрельба велась из стрелкового оружия. Двое гражданских, находящихся в очереди, пострадали», – говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

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