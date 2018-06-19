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Срочно! В ЛНР предотвратили теракт на трассе Луганск-Алчевск
Украинские диверсанты намеревались взорвать автобус с представителями Украинского народного трибунала, которые в ближайшие дни должны прибыть в Луганск на заседание суда для оглашения приговора военным преступникам.
Об этом сообщает пресс-служба МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сотрудники министерства на трассе Луганск-Алчевск в районе населённого пункта Михайловка обнаружили взрывное устройство, замаскированное под похоронный венок.
«Самодельное взрывное устройство состояло из противопехотной осколочной мины направленного поражения МОН-50 с подсоединённым к ней механизмом взрывания, состоящего из взрывателя неустановленного образца и мобильного телефона», – рассказал заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов.
Террористы планировали сорвать заседание УНТ, подорвав автобус с представителями трибунала. Взрывное устройство уничтожили на месте.
«В настоящее время МГБ реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, причастных к закладке самодельного взрывного устройства», – уточнил Александр Басов.
Метки: Диверсия, Луганск, спецслужбы
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