Срочное заявление из США: «Место Порошенко – в тюрьме, в одиночной камере»

24.03.2019, Нью-Йорк, Михаил Рябов

Выходец из Одессы американский бизнесмен Сэм Кислин, почетный гражданин Нью-Йорка, опубликовал экстренное обращение к гражданам Украины, в котором рассказал, что в США возбуждено уголовное дело по фактам масштабных хищений Петром Порошенко и его окружением.

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«Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств, американской финансовой помощи и кредитов. Я как свидетель давал показания по этому делу и знаю, что это очень серьезные обвинения… Место Порошенко – в тюрьме в одиночной камере», – сказал Кислин.

В качестве одного из примеров бизнесмен привел коррупционную схему поставок угля, на которой наваривается окружение Порошенко. Об этом хорошо известно силовым органам Украины, однако они «крышуют» махинации.

«Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце. На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на покрытие дефицита бюджета. Мои проблемы начались, когда я предложил изменить схему поставок угля в Украину, при которой цена угля не превышала бы 50 долларов за одну тонну. Во сколько уголь обходится простому украинцу, если я предложил поставки по 50 долларов, а сейчас с каждой тонны Порошенко и его банда зарабатывает по 100 долларов за тонну? Порошенко залез в личный кошелек каждого украинца, вывел себе в карман через офшоры около 8 млрд долларов», – утверждает Кислин.

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко называет заявление американского бизнесмена очень важным свидетельством.

«Предлагаю всем посмотреть и сделать выводы. Порошенко – вор, убийца, приносящий своему народу разруху и геноцид. Он не должен быть президентом. Его место на скамье подсудимых. Очень важно, что уже даже американские бизнесмены, устами Сэма Кислина, кричат на весть мир: «Пора прекратить геноцид украинского народа!». Из этого видео вы узнаете, что Порошенко обманывает не только нас, граждан Украины. Этот мерзавец легко и просто обманул самого президента США Дональда Трампа. И Сэм Кислин приводит этому доказательства, а также называет суммы в американских долларах, которые по преступным схемам ворует Порошенко», – подчеркнул Журавко.

Сэм Кислин родился в Одессе в 1935 году. В начале 70-х годов он эмигрировал в Соединенные Штаты вместе с семьей. В 1992 году он создал компанию Trans Commodities, Inc., которую превратил в одну из крупнейших в мире торговых фирм. В 1994 году Кислин был назначен советником по вопросам экономики мэра города Нью-Йорка Рудольфа Гилиани. В 2003 году получил звание «Почетный гражданин» города Нью-Йорк.