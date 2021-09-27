Срыв отопительного сезона на Украине обернётся социальными протестами – политолог

Отопительный сезон на Украине может начаться позже из-за дефицита угля и газа, и это приведет к социальным протестам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть небольшие риски, что он (отопительный сезон) будет отложен на неделю-две-три, в зависимости от региона, потому что сейчас на некоторых теплоэлектроцентралях и ТЭС тоже наблюдается дефицит – либо угля (если мы говорим про теплоэлектростанции), либо газа (если мы говорим про теплоэлектроцентрали).

Во всяком случае, по Киеву довольно плачевная ситуация – на полную мощность работает только ТЭЦ-5, а на других ТЭЦ наблюдаются перебои. Они были и в летний период, когда несколько раз по Киеву отключали горячую воду потребителям под предлогом ремонтов, и сейчас они наблюдаются. Поэтому отопительный сезон может стартовать не в середине октября, а ближе к концу октября.

Как это может отразиться на возможных социальных протестах? Да, это может отразиться, потому что уже есть и для этого почва – и протесты предпринимателей, и готовящиеся протесты профсоюзов, например.

Естественно, ну как же без политиков – любой социальный протест очень редко обходится без политиков, тем более, если он довольно масштабный и имеет вот эти социальные и экономические корни. Поэтому, я думаю, что определенные партии могут – не то чтобы возглавить эти протесты, а поддержать их», – заключил политолог.