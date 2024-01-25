Срыв заморозки Зеленским или диверсия ГУР: названы версии крушения самолета с пленными ВСУшниками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит Украиной, чтобы помешать процессу заморозки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Ударом по российскому самолету Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились военнопленные ВСУ, Киев продемонстрировал всем свое желание помешать мирному процессу и заморозке конфликта», – сказал Безпалько «Известиям».

Он считает, что если Запад и заинтересован в паузе, чтобы накопить сил в борьбе с Россией, то Зеленскому это попросту невыгодно, потому что для него это будет означать политическую смерть.

Военный аналитик Геннадий Алехин, проживающий в Белгороде, обратил внимание на важную деталь.

«И тут еще один нюанс: в это же время по Белгороду и области был сигнал о ракетной опасности, выли сирены. Я нахожусь в Белгороде, мне в 11 часов пришло СМС-оповещение о ракетной опасности. В это же время был сбит наш Ил-76», – отметил Алехин.

Знакомые с ситуацией источники газеты в силовых структурах рассказали, что предварительный осмотр обломков самолета позволяет предположить, что Ил-76 сбили зенитной системой «Пэтриот».

«По предварительным данным, ракета с активной головкой самонаведения была запущена в сторону аэропорта Белгорода, где как раз и садился Ил-76. При этом стрельбовой радар ЗРК, который наводит на цель, был выключен. Фактически ракета действовала автономно. Такой способ стрельбы может использоваться, когда известны примерные координаты цели: ракету выпускают в заданную точку, после чего она включает головку самонаведения. Это позволяет не засвечивать пусковую установку, но требует знания координат цели», – передает издание слова источников в силовых структурах.

Впрочем, военный аналитик Алексей Леонков не исключает, что мог отработать поставленный из германии комплекс IRIS-T.

«IRIS-T — более мобильная система. Ее можно подтянуть очень близко к линии боевого соприкосновения, а Patriot — менее мобильная, так как занимает большую площадь. Подтащить ее для разовой акции — слишком сложный процесс, а с IRIS-T вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его», – не исключает эксперт.

Он добавил, что по планам ВСУ «Пэтриот» и IRIS-T должны были стать элементами общей интегрированной системы противовоздушной обороны Украины, поэтому ответить на вопрос, с помощью какого ЗРК сбили самолет, должно следствие.

«Patriot — система средней дальности, но может сбивать цели на расстоянии больше 100 км, если есть внешнее целеуказание, которое идет либо от самолетов разведки AWACS, либо от спутника разведки», – уточнил Леонков.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Кроме того, он инициировал подготовку обращения к конгрессу США и бундестагу Германии, «чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому они помогают».

Правда, з зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что вменяемой и взвешенной оценки произошедшего со стороны США ожидать не стоит

«Мы объективно оцениваем ситуацию, но не можем не попытаться донести правду до всех соответствующих органов [на Западе]. К сожалению, США действуют только по собственному сценарию, который уже стал непонятен для стран всего остального мира. Они рискуют оказаться полностью в изоляции», – говорит Швыткин.

А вот Алехин не исключает, что катастрофа с Ил-76 могла быть диверсией, спланированной сотрудниками ГУР МО Украины, и подчеркивает, что такие обмены всегда делаются по договоренности, а украинская сторона должна была знать, что на борту самолета находятся их пленные военнослужащие.

«Но они не подготовили даже СМИ. Первые сообщения их информационных ресурсов были, что самолет сбили вооруженные формирования Украины. По своим источникам я знаю, что сейчас на Банковой» переполох», – заявил Алехин.