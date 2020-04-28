Срывается украинский план Саакашвили

28.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Офис Владимира Зеленского, похоже, решил отказаться от идеи возвращения Михаила Саакашвили в украинскую власть. Это связано с тем, что в Верховной раде не хватает голосов в поддержку его назначения.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собрать 226 голосов за кандидатуру Саакашвили оказалось сложной задачей. Но часть политикума, которая лоббирует Саакашвили, не хочет отказываться от этой идеи и будет пытаться продавить его на фракции с участием президента перед сессионным четвергом», – пишет Лещенко.

«В зависимости от собранных голосов, это представление Кабмина на Саакашвили или будет официально внесено в Раду, или все сделают вид, что официально он не вносился и не обсуждался, а все происходящее было лишь изучением реакции депутатов», – добавил автор.

Он напомнил о том, что среди противников Саакашвили оказался спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Свою позицию он аргументирует тем, что внутри фракции «Слуга народа» есть много своих кадров на должности, чтобы обойтись без Саакашвили. Позиция Разумкова понятна, ведь он руководствуется принципом «за все хорошее и против всего плохого», а решение по Саакашвили неоднозначно воспринимает часть общества. Кроме того, назначение Саакашвили значит, что внутри лагеря президента Зеленского появится еще один центр притяжения депутатов, и спикер не хочет такой конкуренции с учетом его желания продолжить политическую карьеру после окончания президентских полномочий Зеленского», – пишет Лещенко.