«Срывают мобилизацию» – в Киеве требуют запретить Телеграм и ТикТок

Вадим Москаленко.  
14.05.2025 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Программа по завлечению на войну молодёжи не поможет насытить ВСУ, поэтому насильственная мобилизация продолжится.

Об этом на канале ТСН заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Программа по завлечению на войну молодёжи не поможет насытить ВСУ, поэтому насильственная мобилизация продолжится....

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«У нас сейчас дефицит пехоты, пилотов. Огромный дефицит.

У нас была программа рекрутинга, но никогда рекрутинг не должен был перекрыть собой всеобщую мобилизацию. Рекрутинг – это дополнительный способ подбора людей. Но он не должен был заменить мобилизацию, потому что он не способен этого сделать», – сказал Чмут.

Он подчеркнул, что на Украине всё ещё достаточно людей для продолжения войны, просто нужно ужесточить меры против несогласных.

«Мобилизация продолжается. Пошло не так… то, что мы слабы в информационной политике. И особых изменений я здесь не вижу, к сожалению.

Пока мы не закроем TikTok, пока мы не закроем Telegram, пока мы не начнем что-то делать откровенно с пророссийскими блогерами и другими псевдолидерами мнений, к сожалению, будет трудно, потому что потеряно много времени, много лет, и правдой перебить ложь трудно», – жаловался бандеровец.

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