«СС «Галичина» – мои герои»: «азовец» рассказал, как в плену смеялся русским в лицо

13.07.2022  15:20 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Нацизм, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Находясь на медицинской реабилитации в Новоазовске, сдавшиеся в плен в Мариуполе нацисты «Азова» могли себе позволить максимально вызывающее поведение в адрес русских.

Об этом в интервью «Espreso» рассказал боевик нацполка Дмитрий Лисиченко (позывной – «Вишня»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Находясь на медицинской реабилитации в Новоазовске, сдавшиеся в плен в Мариуполе нацисты «Азова» могли...

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«В Новоазовске были такие п…ры редкие. Что-то начали мне задавать вопросы. А меня, когда выводят из себя, я на украинском начинаю «розмовлять». Отвечаю: «Нi!». Они мне: «Че?». Я им: «Hi!». «Ты че, о…л, на своей телячьей мове разговаривать?». Я говорю: «Походу, да». Угрожали, пугали, что сейчас битой будут п…дить. Ну х…и делать? Пи…ить так п…дить», – рассказывал «Вишня».

Ведущая спросила, предлагали ли ему в плену сотрудничество.

«Посмотрите на меня, кто будет предлагать мне сотрудничать? У меня половина тела – история Украины. До…ались до меня – золотой «лэвык» на сердце, герб Галичины. Спрашивали: «Что это у тебя набито?».

Говорил: «Герб князя короля моего». «Это кто?». «Князь Даниил Галицкий». «Да? А мы думали, это – СС «Галиция». Я говорю: суди как хочешь. У нас Верховная рада приняла о том, что это – герои Украины. Такие разговоры у нас с ними были», – хвалился националист.

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