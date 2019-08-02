США активно давят на процесс приднестровского урегулирования

02.08.2019, Москва, Елена Острякова

В Тирасполе не в восторге от того, что Игорь Додон укрепил свои позиции во власти, поскольку он сможет оказывать большее влияние на переговорный процесс с Приднестровьем.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил приднестровский политолог Игорь Шорников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы видим, что так называемый «большой пакет для Молдовы» снова набирает актуальность, и Додон обсуждает его реализацию с послом США. Америка в последние годы является самым активным участником переговорного процесса. Участием американских дипломатов во многом обуславливается прогресс в переговорах. Я так думаю, что несмотря на то, что Кишинев больше хотел бы заниматься своими внутренними проблемами, им приходится активизировать приднестровское направление», – отметил эксперт.

По его информации, Кишинев хочет за 2019 год решить социально-экономические вопросы, а в 2020 году выйти на политический диалог.

«Это вряд ли получится. С одной стороны, Кишинев не готов двигаться быстро. С другой стороны, Тирасполь не собирается идти на уступки и намерен добиваться выполнения обязательств, которые ранее были взяты на себя Кишиневом. Из Тирасполя тенденции видятся не очень хорошими, потому что Кишинев сейчас пользуется широкой международной поддержкой. Это дает новому правительству возможность оказывать давление в переговорном процессе», – сказал Шорников.