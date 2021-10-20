США «обрабатывают» Узбекистан. Цель – плацдарм в Центральной Азии

20.10.2021 11:56 (Мск), Москва, Айнур Курманов

В Центральной Азии продолжаются дискуссии по поводу того, сможет ли Пентагон разместить свои базы в бывших советских среднеазиатских республиках якобы для борьбы с террористической опасностью, исходящей сейчас от исламистских группировок Афганистана. Попытки Вашингтона склонить на свою сторону власти Узбекистана не прекращаются.

Самым знаковым стала публикация в американском издании Рolitico («Ежедневник национальной безопасности»), вышедшая 13 октября, где сказано, что конгрессмены, а также официальный представитель Минобороны США сообщили о предстоящей в октябре поездке делегации военных в Ташкент. На этом мероприятии будут как раз обсуждены вопросы размещения баз и «контртеррористических центров».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В этом месяце официальные лица Пентагона участвуют в составе делегации в Узбекистане для обсуждения текущих усилий по сотрудничеству в области безопасности, сообщили нашему изданию Лар Селигман, представитель министерства обороны, а также представитель Конгресса, проинформированные о поездке. Главной темой повестки дня будет возможность размещения контртеррористических сил «за горизонтом», договоренность, которая позволила бы американским военным более легко наблюдать и поражать цели в Афганистане», – пишет издание.

При этом американские военные и законодатели не скрывают, что заинтересованы в использовании территории республики не только для осуществления ракетных и бомбовых ударов по исламистам в Афганистане, но и также для сохранения геополитических позиций Вашингтона в регионе.

«Зачем столько внимания Ташкенту? Официальные лица США заявляют, что Узбекистан поднялся в списке приоритетов после ухода из Афганистана. Эти две страны соседствуют друг с другом, и Ташкент был открыт для дискуссий о приеме беженцев и размещении американских войск, хотя пока что разочаровал на обоих фронтах. Тем не менее, некоторые законодатели рассматривают Узбекистан как страну, имеющую уникальные возможности для помощи США в обеспечении региональных интересов в будущем», – отмечают журналисты Рolitico.

При этом издание указывает, что инициатива в деле сближения между странами исходит именно от правящих кругов самой республики:

«Узбекистан незаметно проводит агрессивную информационную кампанию с официальными лицами США в надежде наладить более тесные связи между Вашингтоном и Ташкентом – и, похоже, это срабатывает».

Статья вызвала настоящий эффект разорвавшейся бомбы, так как официальные лица Узбекистана стали тут же дружно опровергать данную информацию, ссылаясь на Конституцию и стремление страны остаться нейтральной. Уже на следующий день, 14 октября, министр иностранных дел РУ Абдулазиз Камилов на специальной пресс-конференции заявил:

«Этот вопрос не стоит и не обсуждается».

Его позицию поддержал и глава информационной службы Минобороны республики Бахром Зульфикаров, который прокомментировал информацию о планах Пентагона следующим образом:

«Вопрос размещения на территории Узбекистана антитеррористических подразделений США не стоит и не обсуждается. Руководство страны не получало никаких соответствующих сообщений. Кроме того, Узбекистан в любом случае будет вынужден отказать США в данной просьбе, так как это запрещено Конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной страны».

Публикация действительно имеет провокационный характер, так как это была целенаправленная утечка, но с другой стороны, приготовления к проведению подобных переговоров вполне могли иметь место. Тем более, что подобные запросы уже поступали по линии Госдепа руководству среднеазиатских республик еще в августе и сентябре, а в Пентагоне даже рассматривали вопрос проведения переговоров с Министерством обороны России на эту тему.

Конечно, еще 15 сентября было принято совместное решение стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о неприемлемости размещения на их территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными. Это было первое в своём роде консолидированное заявление подобного рода, но проблема в том, что Узбекистан уже давно вышел из ОДКБ и оказался в этой конструкции выстраивания единого оборонительного вала наиболее слабым и уязвимым звеном.

Поэтому не удивительно, что всё внимание Белого дома было сконцентрировано на Ташкенте в стремлении продавить руководство республики на то, чтобы оно согласилось на создание «антитеррористических центров» Пентагона. Тем более, что Вашингтон пытается сыграть на процессах интенсивного сближения, когда в столицу республики прямо зачастили целые делегации американских конгрессменов и политиков, которые встречались с первыми лицами Узбекистана явно для подготовки почвы будущих переговоров уже по этой тематике.

Первой посетила республику с 4 по 7 октября делегация из четырех членов палаты представителей от Республиканской партии США – Троя Нелса, Дона Бэкона, Дуга Лэмборна и Августа Пфлюгера. При этом проезд по информации американской стороны был полностью оплачен узбекским правительством, а члены делегации смогли провести переговоры с тем самым министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым, сенатором Содыком Сафаевым, представлявшим парламент, и несколько часов беседовали с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Делегация конгрессменов-республиканцев на встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Конечно, бросается в глаза, что партийная делегация конгрессменов была принята на высшем уровне, а их выводом стало то, что республика твердо стала на путь «демократических реформ». Вот, что пишет по итогам встречи с президентом член палаты представителей Дон Бэкон:

«Узбекистан может превратиться в демократическое государство, которое станет настоящим защитником прав человека. Я думаю, что они идут по пути реформ, но еще многое предстоит сделать».

Реверансы конгрессменов в сторону Ташкента поражают, хотя несколько лет назад в Вашингтоне не скрываясь называли руководство республики авторитарным. И это не просто случайность, так как по словам самих американских парламентариев посольство Узбекистана в США сверхурочно работало, чтобы встретиться и наладить отношения с законодателями и помощниками президентской администрации.

Складывается также стойкое ощущение того, что интересы Белого дома и руководства Узбекистана совпали. Ташкент решил сыграть на противоречиях в регионе, добиться получения значительных западных инвестиций и стать форпостом американской демократии в регионе.

Конгрессмены в синагоге Гумбаз в Самарканде.

Об этом говорит и статусный «оппозиционер», и бывший премьер Казахстана Акежан Кажегельдин, проживающий в Великобритании и неоднократно консультировавший представителей нынешней администрации США, включая президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, по республикам Центральной Азии. Так, в своих комментариях Deutsche Welle он отмечает, что Ташкент должен заполнить своим влиянием вакуум, образовывающийся в результате вывода американского контингента из Афганистана.

«Политика США в отношении Узбекистана имеет самостоятельное значение и жестко не связана с Афганистаном. Но Ташкент доказал свои союзнические способности для нужд коалиции в Афганистане, созданной США против «Талибана». И в сценарии вывода войск оттуда новая администрация в Белом доме отводит Узбекистану первостепенную роль», – отметил Кажегельдин, показывая истинную роль, отведенную Ташкенту.

Подтверждает этот вывод и визит еще одной американской делегации в Узбекистан 12 октября во главе с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам от Демократической партии Грегори Миксом. Согласно пресс-релизу, «делегация встретилась с руководителями узбекского правительства, чтобы выразить свою признательность за поддержку, оказываемую Узбекистаном усилиям по эвакуации из Афганистана под руководством США, и обсудить проблемы региональной безопасности».

Председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам Грегори Микс.

Он встретился с председателем узбекского Сената Танзилой Нарбаевой, где в качестве бонуса предложил содействие в отмене поправки Джексона — Вэника в отношении Узбекистана. Этот шаг, как и поддержка США вступления республики в ВТО, напрямую увязывается с недопущением вхождения в ЕАЭС. Эти вопросы проговаривались между сторонами еще на площадке «С5+1» во время последней Генассамблеи ООН в сентябре, но теперь они могут быть реализованы.

Рolitico, преждевременно раскрыв приготовления к приезду американской военной делегации, привело Ташкент в состояние настоящего испуга. Ведь Шавкат Мирзиёев прекрасно понимает, что реакция такую двурушническую политику со стороны Пекина и Москвы может быть действительно жесткой. Поэтому и пошли опровержения и заявления о том, что такие темы не обсуждались в принципе.

Конечно, можно только гадать насколько это правда, но в глаза бросаются последние поправки в законы, разрешающие носить хиджабы в школах и усиливающие позиции мусульманского духовенства, что вызвало настоящий восторг у тех же американских конгрессменов. В сентябре по распоряжению президента были убраны все вывески на русском языке, а в стране была развязана настоящая русофобская кампания. Наконец в конце августа реабилитировали 115 главарей басмаческих банд, которые вели «священную войну» с неверными и Советской Россией.

Не слишком ли много прямых и косвенных доказательств такого продолжающегося геополитического отрыва Узбекистана от общего социокультурного пространства, чтобы наконец-то понять, что Ташкент ведет гнилую игру? Тем более эта окончательная дерусификация закрепляется созданием «Союза тюркских государств», саммит которого состоится уже в ноябре в Стамбуле.

Надо напомнить новоявленным эмирам, что использование территории бывших советских среднеазиатских республик для создания американских «антитеррористических центров» чревато втягиванием народов региона в разжигаемую войну, тем более, что они станут объектом ответных действий. Неужели в Узбекистане не понимают к чему это может в итоге привести?