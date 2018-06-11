11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 915 просмотров

США аннулировали визу главному украинскому антикоррупционному прокурору

Соединенные Штаты Америки аннулировали американскую визу руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание Украинские новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Ему отменили визу»,- сказал он.

По его словам, аннулирована виза, которая была выдана на 5 лет.

Он также сообщил, что Холодницкий должен был участвовать в недавнем мероприятии в США, где принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, но не поехал по причине того, что визу отменили.

ГПУ подозревает Холодницкого в разглашении ведомостей досудебного расследования.