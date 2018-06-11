Политнавигатор - Новости России и Украины
11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, США, Украина

США аннулировали визу главному украинскому антикоррупционному прокурору


Соединенные Штаты Америки аннулировали американскую визу руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание Украинские новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

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«Ему отменили визу»,- сказал он.

По его словам, аннулирована виза, которая была выдана на 5 лет.

Он также сообщил, что Холодницкий должен был участвовать в недавнем мероприятии в США, где принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, но не поехал по причине того, что визу отменили.

ГПУ подозревает Холодницкого в разглашении ведомостей досудебного расследования.

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