США анонсировали перемирие на Черном море. У Зеленского тут же пообещали атаковать русские корабли

Михаил Рябов.  
25.03.2025 18:29
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Белый дом опубликовал пресс-релиз об итогах переговоров по Украине, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии. И хотя встреча названа «технической» на уровне экспертов, американцы на сайте Белого дома анонсируют объявление перемирия на Черном море. Взамен Москве сулят помощь в возобновлении работы платежных систем и открытии рынков для сельскохозяйственной продукции и удобрений (это уже обещалось Западом и не было сделано во время «зерновой сделки», которая зато обернулась доставкой взрывчатки для подрыва Крымского моста).

Правда, в Киеве устами министра обороны Рустама Умерова трактуют анонсированное в Вашингтоне перемирие весьма своеобразно, обещая «применить право на самооборону» – читай атаковать российские военные корабли в случае их выхода за пределы «восточной части Черного моря». То есть, России предлагается смириться с нынешнем положением, когда после ударов ракет и БЭКов большая часть ЧФ покинула бухты Севастополя и теперь базируется в районе Новороссийска или в Абхазии.

Белый дом опубликовал пресс-релиз об итогах переговоров по Украине, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии....

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«Украинская сторона подчеркивает: перемещение Россией своих военных кораблей за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту», – говорится в заявлении Умерова.

Военкор Герман Куликовский считает, что объявление «перемирия» в реальности ничего не изменит на Черном море – ведь России не удалось сделать невозможными поставки оружия для ВСУ морским путем.

«Хохлы как гоняли свои БЭКи к базам нашего флота, так и будут гонять, предпринимая попытки атаковать. В свою очередь коммерческие суда, перевозящие в Одессу оружие, будут считаться нон-комбатантами.

Хотя если абстрагироваться от высказываний и посмотреть на то, что происходит на земле, точнее на море, то никаких изменений данное соглашение не принесёт. Больше похоже на жест вежливости. Мы и так не мешали судоходству на Чёрном море, но не в силу доброты, а в силу объективных условий», – пишет Куликовский.

Впрочем, националисты в Киеве известиям о переговорах не сильно рады.

«То есть рашисты получают: пользование Черным морем, спокойное перемещение своих судов через Босфор, экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе краденой с наших территорий. Экспорт рашистских удобренийдоступ к портам, доступ к платежным системам, то есть, к деньгам. Вполне легально. Отсутствие ударов по энерго: НПЗ / электростанциям и тому подобное. Не подскажете, на чьей стороне Трамп? Кто выиграл от так называемых «переговоров»? Зато никакого прекращения боевых действий. Продолжение ударов по Украине», – возмущается киевский нацист юрист Андрей Смолий.

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