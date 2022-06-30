США анонсировали поставки на Украину ПВО и атакующего вооружения

30.06.2022  17:43 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

США выделит Украине военную помощь ещё на 800 миллионов долларов, которая будет включать в себя ПВО, а также оружие для атаки.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде заявил президент США Джо Байден, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США выделит Украине военную помощь ещё на 800 миллионов долларов, которая будет включать в...

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«Война может закончиться завтра, если Россия перестанет вести себя нерационально. Я больше надеюсь, что война закончится раньше, чем позже. Но наше задание, чтобы украинцы имели всё, что есть рациональным для нас им поставлять, чтобы они укрепили свою обороноспособность», – сказал президент США.

«Я скоро об этом оглашу, что будет еще 800 миллионов долларов помощи, включая ПВО, а также оружие для атаки. У меня целый список есть. Это будет следующий транш помощи», – пообещал Байден.

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