Подпишись на рассылку
04.06.2021, Санкт-Петербург, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США
Просмотров:

США антироссийской кампанией в Европе добились обратного эффекта

Развернутая США и сателлитами-«младоевропейцами» антироссийская кампания, в рамках которой утверждалось об угрозе усиления влияния...

Развернутая США и сателлитами-«младоевропейцами» антироссийская кампания, в рамках которой утверждалось об угрозе усиления влияния России после запуска «Северного потока-2», дала обратный эффект.

Ключевые страны ЕС, напротив, восприняли действия американцев как вмешательство в европейские дела. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам политика, благодаря тому, что Германия не пошла на требования США по остановке строительства газопровода, Евросоюз сохранил свой суверенитет.

«Я хочу однозначно подчеркнуть, что «Северный поток-2» имеет значение, далеко выходящее за экономическую ситуацию, потому что это и с германской, и с европейской стороны взгляд, подчеркивает или дает нам знать, что мы смогли реализовать проект, несмотря на сопротивление с разных сторон.

Этот проект сейчас, видимо, завершен или почти завершен, несмотря на то, что сопротивление США было очень сильным и было связано с угрозой европейскому суверенитету. Потому что это угроза для европейского суверенитета, если США говорят Европе или Германии, как действовать в энергетической политике. То есть, указывать.

Эта позиция привела к тому, что в Германии взгляд на этот вопрос изменился таким образом, что мы слышим критические голоса, обращенные в сторону Америки. Я очень рад наблюдать за актуальным дискурсом, что, видимо, Европа и не будет чем-то платить США за этот процесс», – заявил Эрнст.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть