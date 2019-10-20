США безнаказанно вмешиваются в белорусские выборы

20.10.2019, Минск, Артем Агафонов

Белорусско-российские отношения сейчас безоблачными не назовешь. Искрит между партнерами по Союзному государству все чаще и все сильнее. Одной из таких искр стало недавнее задержание по американскому запросу в минской гостинице российской гражданки Анны Богачевой. В США Богачева проходит обвиняемой по тому самому «делу о вмешательстве в выборы».

Ситуация с задержанием Богачевой вышла довольно мутной, в конце концов ее, все-таки, освободили, но лишь после того, как взорвалась информационная бомба. Всего женщина провела под стражей двое суток, что явно многовато для исправления ошибки чересчур ретивых сотрудников правоохранительных органов. Да и последующие объяснения белорусских чиновников, противоречащие друг другу и фактам, тоже доверия не внушают.

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Раз уж белорусы так ценят неприкосновенность американских выборов, что готовы ради них ставить под удар отношения с главным стратегическим союзником и экономическим партнером, может быть, они и свои выборы ценят не меньше?

Ведь те же самые американцы даже не пытаются скрывать, что вмешивались во все выборы, которые проводились в Белоруссии за последние лет 30 и планируют это делать впредь.

В Белоруссии сложно найти сколько-нибудь заметного оппозиционера, который не ходил бы на поклон в американское посольство, не расписывался бы за полученные доллары в вильнюсском офисе одного из американских политических фондов, не ездил бы на организованные этими фондами семинары и тренинги. Работа идет масштабная, системная. Американцы десятилетиями выращивают в Белоруссии свою агентуру влияния и уже добились в этом немалых успехов.

И где, скажите, возбужденные уголовные дела о вмешательстве в белорусские выборы? Где, хотя бы, протесты главы МИД господина Макея? Тишина.

Сейчас как раз идет избирательная кампания, в середине ноября в стране пройдут парламентские выборы, и среди 560 кандидатов в депутаты наверняка найдется сотня-другая подготовленных и профинансированных за счет грантов из Вашингтона на «продвижение демократии».

Казалось бы, самое время побороться против иностранного вмешательства во внутреннюю политику. Но вместо этого белорусские представители смиренно выслушивают западных дипломатов и чиновников, требующих «демонстрировать прогресс в области прав человека и политических реформ».

Да и отношения с США, в отличие от отношений с Россией, у Белоруссии сейчас развиваются в оптимистичном ключе. В Минск зачастили самые разные высокопоставленные американцы, в том числе самые махровые ястребы-русофобы вроде Уэсса Митчелла, видящие Белоруссию «надежным бастионом против российского неоимпериализма». Митчелл, кстати, после этих слов еще раз прилетал в Минск и был тепло там встречен.

Во время визита другого «ястреба» Джона Болтона стороны договорились о возвращении послов, в белорусской столице ускоренными темпами будет построено новое здание американского посольства, повнушительней и поукрепленней существующего особняка.

Задержание Богачевой и затянувшаяся на два дня история с ее освобождением может иметь и еще одно объяснение. Ее приезд мог быть связан с проходящей в республике избирательной кампанией, а в его программе могли быть встречи с пророссийски настроенными активистами и налаживание контактов накануне гораздо более важных президентских выборов.

И задержание было сигналом Москве.

В конце концов, подобные двойные стандарты в Минске уже демонстрировали, когда устроили истерику по поводу встреч посла Бабича с оппозиционерами, при этом никак не реагируя на регулярные визиты тех же оппозиционеров в посольства США и стран Евросоюза.

Такие вот странные сейчас отношения между двумя частями Союзного государства.