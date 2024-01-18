США благословили Киев на удары по гражданским целям – Лавров

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Даже вооружая Израиль, американцы, чтобы сохранить лицо, оговаривают, что оружие не должно применяться по мирным. Снабжая же ракетами Киев, США не считают нужным напоминать своим подопечным о правилах ведения войны.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Периодически спрашивали у американцев, как вы относитесь к тому, что вы поставляете дальнобойное оружие, которое используется против гражданских целей. И Салливан, и Кирби, которые представляют Совет нацбезопасности, заявляли, что украинцы сами решают, по каким объектам наносить удары. То есть, пожалуйста, что хотите, то и делайте. Они и делают, что хотят (ими там, конечно же, руководят инструкторы, прежде всего, англосаксонские, мы это знаем). А когда спросили у того же Салливана про операцию в Секторе Газа: вы не очень там смущаетесь, что вашим оружием проводится операция, в результате десятки тысяч уже убитых, раненых ещё больше? Они сказали: нет, когда мы поставляем оружие Израилю, мы оговариваем, что его надо использовать в соответствии с законами ведения войны и ненанесения ущерба невинным гражданам», – сказал министр.

«То есть в нашем случае таких оговорок не делается, то есть Киеву, если судить по официальным заявлениям, не выдвигаются требования соблюдать международное гуманитарное право», – отметил Лавров.