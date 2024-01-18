США благословили Киев на удары по гражданским целям – Лавров

Владимир Гладков.  
18.01.2024 20:28
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Даже вооружая Израиль, американцы, чтобы сохранить лицо, оговаривают, что оружие не должно применяться по мирным. Снабжая же ракетами Киев, США не считают нужным напоминать своим подопечным о правилах ведения войны.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже вооружая Израиль, американцы, чтобы сохранить лицо, оговаривают, что оружие не должно применяться по...

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«Периодически спрашивали у американцев, как вы относитесь к тому, что вы поставляете дальнобойное оружие, которое используется против гражданских целей. И Салливан, и Кирби, которые представляют Совет нацбезопасности, заявляли, что украинцы сами решают, по каким объектам наносить удары. То есть, пожалуйста, что хотите, то и делайте. Они и делают, что хотят (ими там, конечно же, руководят инструкторы, прежде всего, англосаксонские, мы это знаем).

А когда спросили у того же Салливана про операцию в Секторе Газа: вы не очень там смущаетесь, что вашим оружием проводится операция, в результате десятки тысяч уже убитых, раненых ещё больше? Они сказали: нет, когда мы поставляем оружие Израилю, мы оговариваем, что его надо использовать в соответствии с законами ведения войны и ненанесения ущерба невинным гражданам», – сказал министр.

«То есть в нашем случае таких оговорок не делается, то есть Киеву, если судить по официальным заявлениям, не выдвигаются требования соблюдать международное гуманитарное право», – отметил Лавров.

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