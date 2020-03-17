США блефуют перед Вучичем, «наказывая» Косово

17.03.2020, Москва, Елена Острякова

Отказ Косово отменить 100% пошлины на сербские товары и наказание за это санкциями США – инсценировка, санкционированная Вашингтоном.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если бы Вашингтон на самом деле требовал бы каких-то вещей от Курти (новый «премьер-министр» Косово – ред.), и эти вещи были бы для него так важны, он бы смог их продавить. Но сейчас они играют с Сербией. Мол, смотрите, мы же давим на косоваров, чтобы они отменили пошлины. Но они не соглашаются», – отметил Бондаренко.

Напомним, дипломаты США пытались добиться размена: Косово отменяет 100% пошлины на сербские товары – Сербия останавливает международную кампанию по отзыву признания Косово. Однако новый косовский «премьер-министр» Альбин Курти отказался отменять пошлины.

«Косовские политики привыкли за последние 20 лет быть главными в политике США в Европе. Маленькое Косово стало занимать важную геополитическую позицию. С его лидером регулярно встречается президент США, здесь находится самая большая в Европе военная база, в эту территорию вкладываются большие деньги. Поэтому новый косовский лидер пытается генерировать интересы США в нужном для себя направлении. А если учесть, что интересы Вашингтона и Берлина разнятся, возникает пространство для игры, цель которой выторговать для себя максимально возможные преференции и дивиденды», – сказал Бондаренко.

В ответ на демарш Курти и отказ отменить пошлины на сербские товары США пригрозили вывести войска из Косово и ввели упредительные «санкции» против приштинского режима: компания Millennium Challenge Corporation (MCC) остановила программу инвестиций в электроэнергетику Косово на сумму около 200 миллионов евро.