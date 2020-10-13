США больны «маниакальным психозом» – китайский дипломат

13.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Определенные политические круги в Соединенных Штатах взяли курс на конфронтацию с Пекином.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

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По его словам, с некоторых пор часть американских политиков по-видимому заболела «маниакальным психозом синофобии», популяризирует «китайскую угрозу» и пытается вновь втянуть страны в конфликт и противостояние.

«Подобные политические манипуляции неизбежно приведут к презрению и отвержению со стороны здравомыслящих людей и международного сообщества. Китай не допустит того, чтобы подобный заговор увенчался успехом. КНР всегда придерживалась мнения, что международные отношения не могут вестись с позиции силы, а должны регулироваться с помощью совместных консультаций», – сказал дипломат.

Он также добавил, что Китай, развивая отношения с другими странами, не будет требовать от них выбирать сторону, и уж тем более не будет всячески угрожать, вводить санкции или сдерживать другие государства.

«Многополярность мира и демократизация международных отношений — выбор не только Китая, но и большинства стран. В этом вопросе КНР и РФ имеют высокую степень взаимопонимания. Китай готов работать с большей частью членов мирового сообщества, включая Россию, для поддержания взаимовыигрышного сотрудничества и мультилатерализма, решительного сопротивления политике грубой силы, совместной защиты системы международных отношений, в основе которой находится ООН, а также общего противостояния таким общим вызовам человечества, как эпидемии, терроризм и изменение климата», – резюмировал китайский посол. РФ