США больше не союзники Украины – обслуживающий Зе-офис политолог

Украина больше не воспринимается Штатами как партнер.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация поменялась с президентством Трампа, к сожалению. Мы здесь уже упоминали разрушительные процессы, которые сейчас происходят, и во внешней, и внутренней политике США. И это безусловно проявляется по отношению к Украине. Я уже с февраля примерно говорю, что ситуация изменилась и США уже не являются нашим союзником.

У нас еще сохраняется инерция партнерских отношений и мы должны это сохранять. Как бы мы там ни относились к Трампу и к его политике, мы зависим от США по оружию, по предоставлению Соединенными Штатами спутниковой разведывательной информации, и это очень важно для нашего сопротивления российской агрессии. Поэтому мы не можем идти на разрыв с соединительными Штатами. И мы должны сохранять, хотя это очень трудно сейчас, и, к сожалению, ситуация ухудшилась, двухпартийную поддержку Украины в США…

Но изменилась политика США и по отношению к нам, и по отношению к России», – сказал эксперт.