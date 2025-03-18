США больше не союзники Украины – обслуживающий Зе-офис политолог

Анатолий Лапин.  
18.03.2025 12:43
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Украина больше не воспринимается Штатами как партнер.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина больше не воспринимается Штатами как партнер. Об этом в эфире львовского телеканала НТА...

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«Ситуация поменялась с президентством Трампа, к сожалению. Мы здесь уже упоминали разрушительные процессы, которые сейчас происходят, и во внешней, и внутренней политике США. И это безусловно проявляется по отношению к Украине. Я уже с февраля примерно говорю, что ситуация изменилась и США уже не являются нашим союзником.

У нас еще сохраняется инерция партнерских отношений и мы должны это сохранять. Как бы мы там ни относились к Трампу и к его политике, мы зависим от США по оружию, по предоставлению Соединенными Штатами спутниковой разведывательной информации, и это очень важно для нашего сопротивления российской агрессии. Поэтому мы не можем идти на разрыв с соединительными Штатами. И мы должны сохранять, хотя это очень трудно сейчас, и, к сожалению, ситуация ухудшилась, двухпартийную поддержку Украины в США…

Но изменилась политика США и по отношению к нам, и по отношению к России», – сказал эксперт.

Он отметил, что в США инициировали резолюцию в ООН, где РФ впервые не была названа агрессором.

«Это многими было воспринято как предательство. И это индикатор изменения, ценностного изменения политики США по отношению к России, где явно это было сделано специально, чтобы договариваться, чтобы не осуждать Россию, чтобы не раздражать Россию, а наоборот, чтобы договариваться с Россией, а по отношению к нам это был сигнал – все, Украина уже не воспринимается как партнер, которого надо защищать, которому надо помогать», – заявил Фесенко.

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