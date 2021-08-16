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16.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Афганистан, Дзен, Общество, Политика, Россия, США
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США больше не сверхдержава, у России развязаны руки – военный эксперт

Последние события, связанные с обстановкой в Афганистане, поставили США в такое положение, что фактически...

Последние события, связанные с обстановкой в Афганистане, поставили США в такое положение, что фактически у России сегодня развязаны руки для любых решительных действий по защите своих интересов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США сегодня больше не сверхдержава – это обыкновенная региональная держава, это бензоколонка Северной Америки, которая экспортирует сжиженный природный газ. Кончилась великая Америка.

Я не хочу топтаться на американском флаге, я констатирую новые геополитические реальности. В этих новых геополитических реальностях мы должны действовать и вести себя по-другому. Там, где США лезут в зону наших жизненных интересов, они должны получать мощный пинок под зад. Мы не должны стесняться это делать.

Наша задача – стабилизировать, укрепить режим Лукашенко в Белоруссии, никаких баз НАТО, никаких цветных революций там не будет. Не дадим. Мы будем стабилизировать ситуацию везде, где на постсоветском пространстве увидим в этом необходимость и свои национальные интересы.

Мы не дадим превратить Украину в «анти-Россию». Руки у России сегодня развязаны для любых решительных действий по защите наших интересов. А наши западные партнёры, ну, как говорится – флаг им в руки. Мы видим, каковы реальные плоды их политики», – заявил Коротченко.



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