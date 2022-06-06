США больше устроит поражение Украины – политолог

Новости Украины

Для США выгодно поражение Украины в противостоянии с Россией, которое Вашингтон использует для запугивания и подчинения себе всей Европы.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еще до операции, когда мы чувствовали, что эта война неизбежна, говорил, что американцы будут добиваться, чтобы случилась эта война. Потому что победит Украина – очень хорошо, победит Россия – еще лучше. Почему еще лучше? Потому что американцы знают, что Украина обязательно проиграет. Во-первых, они туда отправляют на утилизацию все свое барахло. Эти РСЗО – это за деньги. Они продают это оружие», – рассказал Степанян.

На вопрос ведущей, где потом искать это поставляемое оружие, Степанян ответил, что производителям на это наплевать, главное, что американский ВПК на этом хорошо заработает.

«Те, кто производят это оружие, им абсолютно плевать. Мы вам продали, все остальное это ваши проблемы. Поэтому они получают новые заказы, а если проиграет Украина, это вообще радость для ВПК Америки. Почему? Потому что они скажут: «Видите, видите?! Европа, вы плохо покупали, вы плохо меня слушали, вы вообще не платили. Теперь надо платить за вашу безопасность не 4 или 2 процента, а 15». Потому что смотрите, Украину Россия одолела, вы на очереди, Прибалтика, Польша, Румыния и так далее. Эта такая информационно-психологическая бомба, которой американцы могут подчинить всю Европу себе», – объяснил политолог.