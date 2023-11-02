США боятся Ирана и не в силах спасти Украину – Скотт Риттер

Арабо-израильский конфликт вряд ли перерастет в Третью мировую войну, но изрядно усложнит ведение военных действий Украине.

Такое мнение высказал экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер в программе «Большой вопрос» на «Первом севастопольском», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я думаю, что конфликт между Израилем и ХАМАСом сделал жизнь для Зеленского ещё сложнее. В Конгрессе США политическая оппозиция уже выступает против дальнейшего финансирования Украины в том размере, как это было сделано раньше. У людей возникает вопрос: почему мы продолжаем финансировать Украину при ее уровне коррупции, когда Украина не выглядит стороной, которая выигрывает войну? Почему мы продолжаем выкладывать деньги на стол? Я думаю, США всегда будут финансово поддерживать Украину на определённом уровне, но именно сейчас идёт перераспределение ресурсов и финансов в сторону Израиля, пока продолжается конфликт между Израилем и Палестиной. Есть информация, что он продолжится ещё не один месяц», – отметил он.

Эксперт убежден, что Украине будет сложно получать такой же объём помощи, как раньше, для восстановления своего военного потенциала.

«Я думаю, для Украины это очень опасная ситуация, так как у нее большие военные потери. Их невозможно возместить, особенно материальные потери, если только Запад не встанет и не отдаст Украине помощь и свои ресурсы в объёме сотен миллиардов долларов. А сегодня это сложно сделать не только Штатам, но и Европе», – считает Риттер.

По его словам, нынешний военный конфликт на Ближнем Востоке не перерастет в Третью мировую войну.

«Я не думаю, что начнётся очередная мировая война, и я не думаю, что Россия будет вовлечена в этот конфликт. Если США и вступит в войну против Ирана, то в сокращённом варианте. США понимают последствия войны с Ираном. Это будет разрушительным действием для американской и мировой экономик. Иран также понимает последствия. Недавно Иран стал частью БРИКС и ШОС, экономический Иран стал восстанавливаться после нескольких десятилетий. И правительство Ирана даёт обещание светлого экономического будущего своему народу. Это всё уйдёт на дно в случае войны, и мне кажется, что Иран и США сделают всё, чтобы этот конфликт не вышел за рамки контролируемого вооружённого конфликта», – считает эксперт.

Однако в этом случае есть большой риск, что контролируемый конфликт из-за просчета одной из сторон перерастет в состояние полномасштабной войны.

«Если США и Иран будут вовлечены в глобальный конфликт, тогда это разрастётся дальше. А что сделает Россия? Иран – это новая дружественная страна и союзник России в определённом смысле. Китай заявил, что они не позволят никому напасть на Иран, а если будет вовлечён Китай и Тайвань, тогда мы рассматриваем начало Третей мировой войны. Это очень опасная ситуация, особенно сейчас, когда США не является главной доминирующей страной, как это было раньше. Если США будут сражаться на многих фронтах, может возникнуть соблазн использования ядерного оружия. И мы опять находимся на пороге ядерной войны, как это уже было во времена Перестройки», – заключил Риттер.