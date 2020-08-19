США боятся потерпеть поражение в Белоруссии – сенатор

19.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Руководители протестных митингов в Белоруссии настроены крайне антироссийски и пытаются продвигать эту повестку в более или менее умеренные массы.

Об этом в своем блоге пишет российский сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если у основной массы протестующих такой повестки нет, у некоторых сил и участников этого протеста явно есть антироссийские мотивы. А уж если говорить о составе Координационного совета, то такая повестка налицо: совет представляет как раз самые русофобские силы в Белоруссии, начиная с той же Алексиевич. И становится понятным, кто именно намерен использовать протесты в стране для прихода к власти и последующего разрыва с Россией.

Посмотрите политические биографии и источники финансирования этой публики – иной вывод невозможен. Об этом же говорит т.н. «спрятанная программа» белорусской оппозиции. На этом фоне утверждения, звучащие также из Киева, будто все оппозиционеры в Белоруссии – пророссийские, выглядят, как политический блеф», – пишет Пушков.

Политик также отмечает, что США пока активно не вмешиваются в белорусские процессы, потому что погружены в собственные проблемы и рискуют потерпеть здесь поражение. Это невыгодно президенту Дональду Трампу, который планирует избраться в этом году на второй срок.

«Экс-посол США в Москве Макфол недоумевает: почему США не демонстрируют «лидерства» в битве за Белоруссию? Причин несколько. Первая: администрации Трампа не до этого. Ковид-19, BLM, уличные бои в Сиэттле и Портленде плюс предвыборная кампания более важные приоритеты, чем протесты в далекой стране на границе с Россией.

Второе: Белоруссия – военный союзник России, входит в ЕАЭС. В ней сильны пророссийские настроения. Это не Украина времен майдана.

Третье: соотношение сил в Минске иное, чем было в 2014-м в Киеве. Жесткая демонстративная поддержка оппозиции (при том, что она осуществляется в скрытых формах), может не оправдать себя. Тогда к поражению в Венесуэле и Сирии добавится поражение США и в Белоруссии. Трампу накануне выборов это совершенно не нужно.

Четвертое: влияние на ситуацию со стороны России намного выше, чем со стороны США. С ограниченным ресурсом бросаться в бой глупо – лучше предоставить инициативу европейским союзникам.

Пятое: появление на площади Независимости американских сенаторов, конгрессменов и дипломатов, как это было на киевском майдане (Маккейн, Нуланд и др.) лишь докажет, что движение протеста в Белоруссии направляется из США и является очередной операцией по «смене режима». Это способно дискредитировать протест. К тому же опыт соседней Украины, где США открыто играли роль дирижера майдана, белорусов не вдохновляет – за исключением сил, представленных в координационном совете, которые пытаются осуществить украинский сценарий», – отмечает сенатор.